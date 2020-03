NHL: Rieder weiter auf Play-off-Kurs

Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Calgary Flames den nächsten Schritt im Kampf um die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NHL gemacht. Gegen die Arizona Coyotes gewannen die Kanadier 3:2. Angreifer Rieder kam knapp 13 Minuten zum Einsatz, blieb aber ohne Scorerpunkt. In der Pacific Division der Western Conference belegt Calgary derzeit den dritten Platz, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigen würde.

Rieder mit den Flames auf Play-off-Kurs © SID

Ohne den weiterhin verletzten Torwart Philipp Grubauer kassierte Colorado Avalanche unterdessen die zweite Niederlage in Folge. Bei den Vancouver Canucks unterlag Colorado 3:6.