NHL: Sturms Kings siegen nach Verlängerung

New York (SID) - Ex-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Los Angeles Kings in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Zwei Tage nach der Niederlage bei den New York Islanders (2:4) siegten die Kalifornier mit Assistenzcoach Sturm an der Bande bei den New York Rangers 4:3 nach Verlängerung. Den Siegtreffer für die Kings, die weiter das schlechteste Team im Westen sind, erzielte Tyler Toffoli schon nach 25 Sekunden der Overtime.

Toffoli (l.) beschert Sturm den Sieg © SID

Unterdessen kassierte der lange verletzt gewesene Korbinian Holzer mit den Anaheim Ducks die zweite herbe Niederlage nach seinem Comeback. Zwei Tage nach der 3:9-Pleite bei den Winnipeg Jets gingen die Ducks bei den Toronto Maple Leafs mit 1:6 unter und verlieren nach ihrer vierten Niederlage in Serie die Play-off-Plätze im Westen immer weiter aus den Augen.