NHL: Tampa Bay bindet "besten Torhüter der Liga" langfristig

Köln (SID) - Eishockey-Torhüter Andrej Wasilewski bleibt Tampa Bay Lightning in der nordamerikanischen Profiliga NHL langfristig treu. Der amtierende Gewinner der Vezina Trophy für den besten Goalie der Liga unterschrieb einen Achtjahresvertrag, wie der Klub aus Florida am Montag mitteilte. Der ursprüngliche Kontrakt des russischen Nationalspielers wäre im Sommer 2020 ausgelaufen, sodass er nach der kommenden Saison zum Restricted Free Agent geworden wäre.

Andrej Wasilewski verlängert langfristig in Tampa © SID

Der 25-Jährige soll in den acht Jahren knapp 70 Millionen Euro verdienen und steigt damit gleichauf mit Vorjahres-MVP Nikita Kutscherow zum Topverdiener des Stanley-Cup-Finalisten von 2015 auf. Tampa Bay stellte in der letzten Spielzeit mit 62 Siegen einen Hauptrundenrekord auf, scheiterte aber bereits in der ersten Play-off-Runde.