NHL: Tampa Bay gleicht Finalserie aus

Los Angeles (SID) - Favorit Tampa Bay Lightning hat die Finalserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ausgeglichen. Im Kampf um den Stanley Cup gewann das Team aus Florida das zweite Spiel gegen Außenseiter Dallas Stars mit 3:2. Spiel eins hatte Dallas mit 4:1 für sich entschieden.

Der Kampf um den Stanley Cup ist derzeit ausgeglichen © SID

Für beide Mannschaften geht es um den zweiten Titel in der NHL. Tampa hatte einzig 2004 triumphiert, Dallas 1999.

Spiel drei wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2.00 MESZ) in der "Blase" in Edmonton ausgetragen. Zum Titelgewinn sind vier Siege notwendig.