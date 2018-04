NHL: Teams von Holzer und Rieder lösen Playoff-Ticket

Los Angeles (SID) - Korbinian Holzers Anaheim Ducks und die Los Angeles Kings von Tobias Rieder haben ihr Ticket für die Playoffs in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gebucht. Die Ducks zogen durch ein 3:1 gegen Minnesota Wild zum sechsten Mal in Serie in die Entscheidungsspiele um den Stanley Cup ein, Holzer kam dabei nicht zum Einsatz. Die Kings, Meister des Jahres 2014, qualifizierten sich durch das 3:4 der Chicago Blackhawks in St. Louis.