NHL: Titelverteidiger St. Louis scheitert in erster Play-off-Runde

Köln (SID) - Titelverteidiger St. Louis Blues ist in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL sensationell bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Stanley-Cup-Sieger unterlag den Vancouver Canucks in Edmonton mit 2:6 und verlor die Best-of-Seven-Serie mit 2:4. In der regulären Saison waren die Blues noch das beste Team im Westen, während sich die Canucks mit viel Mühe in die Play-offs retteten.

Die Blues (in weißen Trikots) gratulieren den Canucks © SID

Die Kanadier gewannen erstmals seit ihrem Finaleinzug im Jahr 2011 wieder eine Play-off-Runde und treffen nun auf die Las Vegas Golden Knights. Im Parallelspiel in Toronto beendeten die Philadelphia Flyers ihre acht Jahre andauernde Play-off-Durststrecke.

Der Meister von 1974 und 1975 bezwang die Montreal Canadiens in Spiel sechs mit 3:2 und entschied die Serie mit 4:2 für sich. Erstmals seit 2012 stehen die Flyers wieder in der zweiten Runde und treffen dort auf die New York Islanders um die deutschen Nationalspieler Thomas Greiss und Tom Kühnhackl.