NHL: Torhüter Greiss als erster Deutscher Spieler der Woche

New York (SID) - Große Ehre für Thomas Greiss: Der Eishockey-Nationaltorhüter ist als erster Deutscher als Spieler der Woche in der nordamerikanischen Profiliga NHL ausgezeichnet worden. Der Torhüter der New York Islanders war nach Sicht der NHL der dominante Spieler der vergangenen Woche (11. bis 17. März). Er landete vor Brendan Perlini von den Chicago Blackhawks und Superstar Connor McDavid von den Edmonton Oilers.

Greiss ist Spieler der Woche in der NHL © SID

Greiss hatte die Islanders mit starken Leistungen zu drei Siegen aus vier Partien geführt. Im Schnitt ließ er dabei nur 1,25 Gegentore pro Spiel zu und wehrte 95,9 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab. Die NHL zeichnet die besten drei Spieler der Woche seit der Saison 2007/2008 aus.