NHL: Toronto gewinnt emotionales Spiel sechs - Capitals ziehen ins Viertelfinale ein

Toronto (SID) - Nur wenige Stunden nach der Amokfahrt eines 25-Jährigen in der Stadt haben die Toronto Maple Leafs aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL durch einen 3:1-Sieg gegen die Boston Bruins ein entscheidendes siebtes Play-off-Spiel erzwungen. Am Mittwoch (Ortszeit) steht die Entscheidung in Boston an.

Tomas Plekanec erzielte den Treffer zum 3:1 für Toronto © SID

Der Täter war mit einem Lieferwagen gezielt in eine Menschenmenge gefahren und hatte dabei mindestens zehn Menschen getötet sowie 17 weitere verletzt. "Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer, die heute ihr Leben verloren haben. Wir haben Glück, dass wir in so einer fantastischen Stadt leben mit so vielen Ersthelfern, die so eine tolle Arbeit geleistet haben", sagte ein bedrückter Maple-Leafs-Coach Mike Babcock im Anschluss an die emotionale Partie: "Wir tun alles was wir können, um die Menschen in dieser tollen Stadt zu unterstützen."

Nachdem Spieler und Fans der Opfern mit einer Schweigeminute gedacht hatten, brachte Jake DeBrust die Bruins Anfang des zweiten Drittels in Führung. William Nylander, Mitchell Marner und Tomas Plekanec drehten die Partie im Air Canada Center zugunsten der Maple Leafs. Torhüter Frederik Andersen glänzte zudem mit 32 gehaltenen Schüssen.

In der weiteren Partie des Abends nutzten die Washington Capitals ihren ersten Matchball. Ohne den deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer setzte sich das Team aus der US-Hauptstadt im sechsten Spiel 6:3 durch und entschied die Serie gegen die Columbus Blue Jackets mit 4:2 für sich. Im Viertelfinale wartet Titelverteidiger Pittsburgh Penguins um den deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl auf die Capitals.

Superstar Alexander Owetschkin brachte die Caps durch einen Doppelpack im Mitteldrittel mit 3:1 in Führung. Lars Eller sorgte mit einem Treffer ins leere Tor 14 Sekunden vor der Schlusssirene für die Entscheidung.