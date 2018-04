NHL: Washington gleicht gegen Pittsburgh aus

Washington (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins im Play-off-Viertelfinale der Profiliga NHL einen Rückschlag erlitten. Der Titelverteidiger musste bei den Washington Capitals, bei denen Nationaltorhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz kam, eine 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)-Niederlage hinnehmen. In der best-of-seven-Serie glichen die Hauptstädter damit zum 1:1 aus.

Owetschkin hatte Washington in Führung gebracht © SID

Das erste Duell am Donnerstag hatte der fünfmalige Stanley-Cup-Champion mit 3:2 für sich entschieden. Am Sonntag brachte der russische Superstar Alexander Owetschkin Washington mit seinem siebten Tor in den diesjährigen Play-offs in Führung (2.), Jakub Vrana (15.), Brett Connolly (23.) und Nicklas Bäckström (60.) legten nach. Kris Letang (34.) hatte die Penguins zwischenzeitlich auf 1:3 herangebracht.