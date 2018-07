NHL: Zweimaliger Olympiasieger Iginla beendet Karriere

Calgary (SID) - Der kanadische Eishockey-Star Jarome Iginla wird seine erfolgreiche Karriere am 30. Juli in der Arena der Calgary Flames offiziell beenden. Das gab der NHL-Klub am Mittwoch bekannt. Der zweimalige Olympiasieger, der zuletzt im April 2017 für die Los Angeles Kings zum Einsatz kam, spielte 17 Jahre für die Flames (1996 - 2013).

Zuletzt bei den Kings aktiv: Jarome Iginla © SID

In Calgary hält Flügelstürmer Iginla zahlreiche Franchise-Rekorde, gewann aber nie den Stanley Cup. "Es fühlt sich so an, als sei ich hier aufgewachsen. Ich habe mit 19 angefangen für die Flames zu spielen", sagte Iginla. Der 41-Jährige erzielten in 20 NHL-Spielzeiten 625 Tore und 675 Assists.

Mit der kanadischen Nationalmannschaft gewann Iginla bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City (2002) und in Vancouver die Goldmedaille. Iginla hatte 2002 beim 5:2-Sieg im Finale gegen die USA mit zwei Treffern entscheidenden Anteil am ersten olympischen Eishockey-Titel für Kanada nach 50 Jahren Durststrecke. Zuletzt musste er sich einer Hüftoperation unterziehen. Iginla lebt mittlerweile mit seiner Ehefrau und den drei gemeinsamen Kindern in Boston.