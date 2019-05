NRW-Ministerpräsident Laschet: "Fußball-Herz Deutschlands"

Köln (SID) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) blickt voller Vorfreude auf die neue Bundesligasaison mit einer Fülle an NRW-Klubs. Nachdem der 1. FC Köln und der SC Paderborn den Aufstieg perfekt gemacht haben, kommen in der Saison 2019/20 gleich sieben von 18 Bundesligisten aus Nordrhein-Westfalen. "Über diese Aufstiege habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich behaupte: Wir waren schon immer das Fußball-Herz Deutschlands, und jetzt schlägt es noch ein bisschen lauter", sagte Laschet im Express-Interview.

Freut sich auf die neue Bundesligasaison: Armin Laschet © SID

Laschet freut sich zwar auf die spannenden und heißen Duelle in NRW, weiß aber auch, dass die Emotionalität Gefahren bergen kann. "Ein Derby ist etwas ganz Besonderes. Da kann ein Ergebnis fast eine ganze Saison drehen, siehe Schalkes Sieg in Dortmund. Dass die Emotionen dort höherschlagen, das verstehen wir alle", sagte Laschet. "Aber: An aller erster Stelle steht das Fair Play - gerade bei einem Derby. Die Grenze zur Diffamierung und Gewalt darf deshalb niemals überschritten werden."

Zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) und somit auch die Profiklubs grundsätzlich an den zusätzlichen Einsatzkosten der Polizei bei Hochrisikospielen beteiligt werden können, sagt Laschet: "Die Bundesliga findet in ganz Deutschland statt – deshalb wäre ein bundesweit einheitliches Vorgehen wünschenswert".

Im Juni werde sich auch die Innenministerkonferenz mit dieser Frage befassen. "Ich denke, wir brauchen einen Doppelpass mit den Vereinen. Sie müssen mitspielen, um die Sicherheit in den Stadien zu erhöhen. Dazu gehört ein ganzes Bündel von Maßnahmen", erklärte Laschet.