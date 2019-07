NRW-Preis: Sturz von Thieme ohne schwerwiegende Folgen

Aachen (SID) - Der schwere Sturz von Springreiter Andre Thieme, dessen Stute Crazy Girl im NRW-Preis im Rahmen des CHIO in Aachen am Wassergraben verweigert hatte und zu Fall gekommen war, ist für Reiter und Pferd ohne schlimmere Folgen geblieben. Crazy Girl wurde mit einer Pferdeambulanz in die Tierklinik gebracht, dort wurde eine Fleischwunde am linken Vorderbein genäht. Thieme blieb unverletzt.

Sturz von Thieme und seinem Pferd ohne schlimme Folgen © SID

Tierärzte hatten die zunächst stark blutende Wunde von Crazy Girl noch auf dem Platz erstversorgt, ehe die Mediziner in der Klinik Entwarnung gaben. Der Schnitt am Bein des Pferdes war nur wenige Zentimeter lang. Thieme hatte den Parcours zu Fuß verlassen.