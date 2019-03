Nach 0:2-Pleite: Albanien trennt sich von Trainer Panucci

Tirana (SID) - Der ehemalige italienische Fußball-Nationalspieler Christian Panucci ist nicht mehr Auswahlcoach Albaniens. Die Skipetaren gaben die Trennung vom 45-Jährigen nach dem 0:2 am Freitag gegen die Türkei bekannt. Panucci, Ex-Profi von Real Madrid, AC und Inter Mailand sowie des FC Chelsea und von AS Monaco, hatte in Albanien im Jahr 2017 die Nachfolge seines Landsmannes Gianni De Biasi angetreten.

Panucci ist nicht länger albanischer Nationaltrainer © SID

Im nächsten EM-Qualifikationsspiel am Montag gegen Andorra wird die Mannschaft von Ervin Bulku und Sulejman Mema betreut. Weitere Gegner Albaniens in der EM-Ausscheidung sind Weltmeister Frankreich, Island und Moldau.