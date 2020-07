Nach 30 Jahren: Brehme trifft Flugbegleiter wieder

Köln (SID) - Wiedersehen mit dem Weltmeister: 30 Jahre nach dem WM-Triumph der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Rom gegen Argentinien haben sich Siegtorschütze Andreas Brehme und der damalige Flugbegleiter Edgar Ludwigs in Berlin getroffen. Brehme hatte auf dem Rückflug am 9. Juli 1990 in der Regierungsmaschine dem Obergefreiten Ludwigs verbotenerweise den Pokal überreicht, zudem posierten sie für ein gemeinsames Foto. Das Bild wurde nun bei dem erneuten Treffen wiederholt.

Edgar Ludwigs und Andreas Brehme (r.) © SID

Für Ludwigs war es damals sein erster Einsatz als Flugbegleiter. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte als Anerkennung für die Leistung veranlasst, dass die Mannschaft von der Regierungsmaschine der Flugbereitschaft abgeholt wurde.

"Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Nach unzähligem Händeschütteln und Dopingkontrollen waren wir erst gegen zwei Uhr im Hotel, wo wir natürlich ausgiebig gefeiert haben", sagte Brehme nun über den damaligen Flug, auf dem dennoch weitergefeiert wurde.