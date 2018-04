Nach 5:2-Gala gegen Rom: Liverpool nur 0:0 gegen Stoke

Liverpool (SID) - Vier Tage nach der 5:2-Gala im Halbfinale der Champions League gegen die AS Rom ist der englische Fußball-Renommierklub FC Liverpool in der Premier League nur zu einem 0:0 gegen Abstiegskandidat Stoke City gekommen.

Liverpool mit Mohamed Salah nur 0:0 gegen Stoke City © SID

Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp wahrte trotzdem die Chance auf die Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison und weist jetzt 72 Punkte als Tabellendritter auf. Liverpool-Star Mohamed Salah (7.) vergab bereits frühzeitig die große Chance zur Führung, als er alleine auf das Stoke-Tor zulief, den Ball aber neben das Gehäuse setzte.

Die Mannschaft von der Anfield Road bestimmte zwar das Geschehen, blieb im Abschluss aber zu unkonzentriert. Trent Arnold (21.) vergab eine weitere Hundertprozentige für die Reds, die mit dem Ex-Mainzer Torwart Loris Karius antraten.

Nationalspieler Emre Can fehlte hingegen weiterhin aufgrund einer Rückenverletzung beim ehemaligen englischen Rekordmeister. Am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) steht das Halbfinal-Rückspiel der Champions League im Olympiastadion in Rom auf dem Programm.