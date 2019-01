Nach 63 Pflichtspielen in Serie: Freiburgs Günter droht Ausfall

Freiburg (SID) - Dauerbrenner Christian Günter vom SC Freiburg droht zum Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bundesliga das Ende einer beeindruckenden Serie. Der 25 Jahre alte Außenverteidiger, der die vergangenen 63 Pflichtspiele der Breisgauer über die komplette Dauer absolviert hatte, musste wegen muskulärer Probleme vorzeitig aus dem Trainingslager in Sotogrande abreisen. Sein Einsatz am 19. Januar beim Pokalsieger Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) ist laut Vereinsangaben fraglich.