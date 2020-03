Nach Absage: Spitzenspiel Juventus gegen Inter am Sonntag

Rom (SID) - Das wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus abgesagte Spitzenspiel zwischen dem italienischen Fußball-Meister Juventus Turin und Inter Mailand findet am Sonntag (20.45 Uhr) statt. Dies bestätigten beide Vereine am Donnerstag. Bereits am Mittwoch war bekannt geworden, dass alle sportlichen Großereignisse in Italien - darunter eben auch Fußballspiele - bis zum 3. April vor leeren Rängen stattfinden müssen.

Nachholspiel Juventus-Inter findet am Sonntag statt © SID

Dadurch ergeben sich weitere Verschiebungen im Spielplan: Ursprünglich hätte das Duell des Tabellenzweiten aus Turin und des Dritten am vergangenen Sonntag gespielt werden sollen. Als eine Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie in Italien war diese Partie jedoch ebenso wie fünf weitere verlegt worden.

In der Tabelle führt derzeit Lazio Rom (62 Punkte), das jedoch ein Spiel mehr absolviert hat als Juve (60). Inter (54) hat sogar noch zwei Spiele weniger bestritten als Lazio.