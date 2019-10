Nach Aufgabe: Lange geht es "den Umständen entsprechend gut"

Frankfurt/Main (SID) - Der entthronte Ironman-Weltmeister Patrick Lange (Bad Wildungen) hat sein vorzeitiges Aus bei der WM auf Hawaii offenbar gut verkraftet. Es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut", ließ der 33-Jährige über sein Management ausrichten. Wegen Schwindels musste Lange nach rund einem Drittel der Radstrecke an den Straßenrand fahren und vom Rad steigen, laut Management war ihm schwarz vor Augen geworden.

Musste aufgeben: Patrick Lange © SID

Für Lange setzte sich damit die Seuchensaison fort. Bei der EM in Frankfurt/Main war er von dem am Samstag siegreichen und nun dreimaligen Weltmeister Jan Frodeno deklassiert worden, bei der WM über die Halbdistanz wurde er zudem deutlich geschlagen. Lange verlor auch seinen Streckenrekord auf Hawaii an Frodeno.

In den Tagen vor dem WM-Rennen musste Lange zudem bittere Nachrichten aus seinem persönlichen Umfeld verkraften: Sein Trainer Faris Al-Sultan durfte wegen Problemen mit dem US-Visum nicht nach Hawaii reisen, seine Ehefrau Julia stürzte bei einer Radausfahrt.