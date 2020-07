Nach Aufstieg: Leeds United auch Meister in der Championship

Köln (SID) - Der englische Fußball-Traditionsklub Leeds United hat sich einen Tag nach dem Aufstieg in die Premier League auch die Meisterschaft in der Championship gesichert. Die Mannschaft von Teammanager Marcelo Bielsa ist nach dem 0:1 des drittplatzierten FC Brentford bei Stoke City am Samstag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Bereits am Freitagabend stand nach der Niederlage von Verfolger West Bromwich Albion (1:2) die Rückkehr nach 16 Jahren ins englische Oberhaus fest.

Leeds-Anhänger feiern die Mannschaft und Trainer Bielsa © SID

Im Anschluss feierten zahlreiche Fans des FA-Cup-Siegers von 1972 an der Elland Road den Aufstieg. Auch die Mannschaft zeigte sich den vor dem Stadion jubelnden Anhängern hinter einer Glasscheibe.

Leeds hatte am Donnerstag gegen den FC Barnsley (1:0) den Grundstein gelegt. Nach dem Abstieg aus der Premier League im Jahr 2004 war der dreimalige Meister aus dem Norden Englands lange in der Versenkung verschwunden und nach großen finanziellen Problemen zwischenzeitlich sogar in die 3. Liga abgestürzt. Erst mit dem langjährigen argentinischen Nationalcoach Bielsa, Spitzname "El Loco" (der Verrückte), entwickelte sich United wieder zu einem Spitzenteam der zweitklassigen Championship.