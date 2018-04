Nach Ausschreitungen in Liverpool: Zwei Italiener bleiben in Haft

Liverpool (SID) - Nach den schweren Ausschreitungen am Rande des Halbfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und der AS Rom, bei denen ein Anhänger des englischen Fußball-Traditionsklubs lebensgefährlich verletzt worden war, bleiben zwei italienische Männer in Haft. Wie die Liverpooler Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 20 Jahre alter Italiener wegen gewalttätigem Verhalten und schwerer Körperverletzung angeklagt. Seinem neun Jahre älteren Landsmann wird ebenfalls gewalttätiges Verhalten vorgeworfen.

Zwei Italiener bleiben nach den Ausschreitungen in Haft © SID

Der Angriff durch italienische Hooligans hatte sich kurz vor Anpfiff des Spiels im Umfeld des Stadions an der Anfield Road ereignet. Das 53 Jahre alte Opfer erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wird seither in einem Krankenhaus medizinisch betreut, nach Angaben der Polizei ist der Zustand des Mannes immer noch kritisch. Die beiden angeklagten Italiener müssen am 24. Mai in Liverpool vor Gericht erscheinen.

Um ähnliche Ausschreitungen beim Rückspiel am Mittwoch in der italienischen Hauptstadt zu verhindern, arbeitet die Polizei in Rom bereits fieberhaft an einem Sicherheitskonzept. Dabei will sie nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Olympiastadion verstärken, sondern auch im Stadtzentrum.