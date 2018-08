Nach Baby-Reise: Forsberg gegen Craiova nicht in der Startelf

Leipzig (SID) - Spielmacher Emil Forsberg von RB Leipzig wird im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag (18.30 Uhr/DAZN) gegen CS Universitatea Craiova/Rumänien nicht von Beginn an auflaufen. "Er ist noch nicht wieder in der körperlichen Verfassung, die es dafür braucht", sagte Trainer Ralf Rangnick am Mittwoch. Forsberg hatte die Vorbereitung unterbrochen, um seine Frau Shanga bei der Geburt des ersten Kindes zu unterstützen.

Emil Forsberg kann diese Saison nicht mehr auflaufen © SID

Auch die weiteren WM-Fahrer Timo Werner und Yussuf Poulsen werden laut Rangnick wie Forsberg zwar im Kader sein, aber nicht zur Startelf gehören. "Sie sind noch nicht auf dem Stand wie die anderen. Das wird aber hoffentlich mit jeder Einheit besser", sagte Rangnick. Der französische Neuzugang Nordi Mukiele meldete sich nach seiner Adduktoren-Zerrung zurück, Dayot Upamecano und Konrad Laimer sollen am kommenden Montag wieder ins Training einsteigen.

Die Rumänen aus Craiova sieht Rangnick als ernstzunehmende Hürde an: "Sie sind technisch stärker als Häcken und immer auf der Suche nach spielerischen, fußballerischen Lösungen." Als Resultat kommt für Rangnick nur ein klarer Erfolg wie beim Hinspiel der vorigen Runde gegen BK Häcken (4:0) infrage. "Zu Null ist immer gut, und ich habe nichts dagegen, wenn das ein oder andere eigene Tor dazu kommt", sagte der 60-Jährige.