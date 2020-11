Nach Bayern-Sieg gegen Valencia: "Es ist erst der Anfang"

München (SID) - Die Basketballer von Bayern München sollen nach dem nächsten großen Sieg in der EuroLeague die Spannung hochhalten. "Diese Männer versuchen jeden Tag über das Limit zu gehen", sagte Trainer Andrea Trinchieri bei MagentaSport nach dem 90:79 (37:39) gegen Valencia Basket: "Es ist erst der Anfang. Ich weiß, dass ich anspruchsvoll bin. Das ist die einzige Möglichkeit, um auf diesem Level wettbewerbsfähig zu sein. Man muss seinen Hintern aus der Komfortzone bewegen."

Durch den sechsten Sieg im achten Spiel kletterten die Bayern auf den zweiten Tabellenplatz der Königsklasse. In einer lange engen, umkämpften Begegnung vor den Augen von Vereinspräsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß glänzte Vladimir Lucic (22 Punkte) als Bayern-Topscorer. Auch Nationalspieler Paul Zipser machte mit 20 Punkten ein starkes Spiel. Für Valencia kam Klemen Prepelic auf 18 Zähler.

Zipser stellte die Teamleistung in den Vordergrund. "So wie wir bis jetzt in der EuroLeague gespielt haben, so haben wir uns auch heute präsentiert", sagte der frühere NBA-Profi: "Zusammen alles gelöst, was davor problematisch war, was uns in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme bereitet hat."