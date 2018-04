Nach Boston-Sieg: Kult-Läufer Kawauchi will Profi werden

Tokio (SID) - Kult-Läufer Yuki Kawauchi (31) will nach seinem Sieg beim Boston-Marathon offenbar ins Profilager wechseln. "Ich will auf globaler Ebene antreten", sagte der Büroangestellte einer Schule in der Präfektur Saitama bei seiner Ankunft in Japan. Kawauchi lief seine 79 Marathons bisher als Amateur, er trainierte nach Feierabend ohne Anleitung eines Coaches, sein Arbeitgeber erlaubte ihm nicht, Sponsorenverträge abzuschließen.

Kawauchi will nach Boston-Sieg Profi werden © SID

Durch das Boston-Preisgeld in Höhe von 150.000 US-Dollar könne er sich nun ganz dem Laufen widmen, sagte Kawauchi: "Es hilft wirklich, dass meine finanziellen Sorgen weg sind." Er habe seine "persönliche Bestzeit in fünf Jahren nicht verbessert", sagte er: "Ich muss mein Umfeld verändern." Ziel sei seine erste Teilnahme bei Olympischen Spielen - 2020 in Tokio.

Kawauchi hatte am Montag bei äußerst widrigen Witterungsbedingungen in 2:15:58 Stunden vor Weltmeister und Vorjahressieger Geoffrey Kirui aus Kenia (2:18:23) in Boston triumphiert.