Nach Corona-Erkrankung: Akanji zurück im BVB-Training

Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Innenverteidiger Manuel Akanji (25) hat seine Corona-Infektion überstanden und wird für das Bundesliga-Derby gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung stehen. Der Schweizer nahm am Mittwochvormittag das Training auf.

Manuel Akanji (M.) kehrt ins Training zurück © SID

"Ich bin nach dem Ende meiner Quarantäne mit viel Kampfgeist zurück auf dem Platz", schrieb Akanji bei Instagram: "Ich kann es kaum erwarten, im Derby zu spielen." Dadurch entspannt sich die Lage in der Dortmunder Abwehr, da auch der in der Champions League rotgesperrte Emre Can spielen kann.