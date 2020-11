Nach Coronafällen beim DHB: HBL legt keine Spielpause ein

Hamburg (SID) - Die Klubs der Handball Bundesliga (HBL) halten trotz der jüngsten Coronafälle in der Nationalmannschaft an ihrem Spielplan fest. Einen vorübergehenden Lockdown wird es nicht geben, die Liga vertraut ihrem Hygienekonzept. Dies ist das Ergebnis einer Video-Konferenz der Bundesligaklubs am Freitag.

Spielbetrieb in der HBL geht weiter © SID

"Es ist eine schwierige Zeit, aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Wir ziehen die angesetzten Spieltage wie im Fußball durch", sagte Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin, dem SID und betonte: "Wir sind von dem Hygienekonzept der Liga, nach dem wir seit Saisonbeginn arbeiten, überzeugt. Es ist in sich stimmig und hat sich bislang hervorragend bewährt."

Die Liga zog damit keine Konsequenzen aus den Ereignissen der vergangenen Tage. Mit Johannes Bitter (TVB Stuttgart), Marian Michalczik (Füchse Berlin), Juri Knorr (GWD Minden) und Finn Lemke (MT Melsungen) waren im Nachgang der Länderspielwoche vier DHB-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem befinden sich mit Melsungen und Minden seit Donnerstag zwei Bundesliga-Teams komplett in 14-tägiger Quarantäne, nachdem infizierte Profis Kontakt zu ihren Mitspielern im Verein hatten.

"Natürlich haben wir auch eine mögliche Spielpause diskutiert. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Ein vorübergehender Lockdown kommt in der jetzigen Situation nicht infrage", sagte Hanning: "Das ist nicht der Wunsch der Liga."

Unter der Woche waren fünf Spiele abgesagt worden. Auch für das kommende Wochenende sind drei Partien gestrichen, unter anderem das ARD-Livespiel der Melsunger gegen den SC Magdeburg.