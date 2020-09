Nach Coronafall: Nations-League-Spiel Tschechien gegen Schottland soll stattfinden

Köln (SID) - Trotz eines positiven Coronatests bei einem Betreuer der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft wird das Nations-League-Spiel am Montag gegen Schottland stattfinden. Dies bestätigte ein Sprecher der Europäischen Fußball-Union (UEFA) dem SID. Zuvor hatte der tschechische Verband mitgeteilt, man habe "große Sorge, dass sich das Virus weiter ausbreiten könnte" und wollte nicht zu dem Spiel in Olomouc antreten.

Am Freitag gewann Tschechien gegen die Slowakei mit 3:1 © SID

Nach Informationen der BBC sollen sich der designierte Leverkusener Stürmer Patrik Schick (zuletzt RB Leipzig) und Tomas Soucek freiwillig in Quarantäne begeben haben. Die beiden Profis hätten mit dem positiv getesteten Mitarbeiter engeren Kontakt gehabt, sie fehlten auch beim 3:1 der Tschechen am Freitag in der Slowakei. Im Vorfeld der Partie mussten alle tschechischen Teammitglieder erneut getestet werden - erst dann gaben die slowakischen Behörden ihr Einverständnis.

Der schottische Verband teilte mit, dass er "Kenntnis" von der Lage habe. Man habe aber zunächst eine Reaktion der UEFA abwarten wollen. Wenn einem Team nach den Coronatests 13 Spieler zur Verfügung stehen, sollen die Partien nach den neuen UEFA-Regularien stattfinden.