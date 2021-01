Nach Coronapause: Coach Aito übernimmt wieder Alba-Training

Berlin (SID) - Nach mehr als drei Wochen Pause wegen eines positiven Coronatests hat Erfolgstrainer Aito Garcia Reneses am Montag beim deutschen Basketballmeister Alba Berlin wieder das Training geleitet. "Heute trainiere ich wieder bei Alba. Vielen Dank für Ihre Ermutigung", schrieb der 74-jährige Spanier bei Twitter.

Aito Garcia Reneses zurück bei Alba Berlin © SID

Coach Aito hatte sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in häusliche Quarantäne begeben. In seiner Abwesenheit übernahm Assistenztrainer Israel Gonzalez die Verantwortung und holte mit dem Titelverteidiger in der Bundesliga unter anderem einen klaren Sieg gegen Bayern München (85:72). Alba ist mit nur einer Niederlage aus zehn Spielen Tabellenvierter.

Am Sonntag hatte Berlin die Löwen Braunschweig in der Liga mit 82:76 (51:43) geschlagen, am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) treffen beide Teams im Pokal-Vorrundenspiel erneut aufeinander. Das Duell musste wegen Coronafällen bereits zweimal verlegt werden.