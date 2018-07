Nach DFB-Rücktritt: Arsenal-Trainer Emery will Özil "helfen"

Singapur (SID) - Teammanager Unai Emery vom englischen Spitzenklub FC Arsenal hat seinem Starspieler Mesut Özil nach dessen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft seine Unterstützung zugesichert. "Normalität ist das Beste für ihn. Das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, in der ich ihm helfen möchte", sagte Emery am Mittwoch am Rande der Singapur-Reise des Klubs.

Unai Emery baut beim FC Arsenal auf Mesut Özil © SID

Emery, der neu bei den Gunners ist, möchte Özil "das Gefühl geben, dass er bei uns zu Hause ist, wie in einer Familie". Er sei "sehr zufrieden" mit Özil, "er hat den Respekt eines jeden Spielers. Ich bin sicher, dass er bei uns eine großartige Saison spielen wird."

Özil selbst lehnte am Mittwoch eine weitere Erklärung zu seinem Rücktritt, in dem er vor allem den Deutschen Fußball-Bund (DFB) um Präsident Reinhard Grindel scharf attackiert hatte, ab.

"Was zwischen ihm und der Nationalmannschaft passiert ist, ist Privatsache und geht uns nichts an", sagte Arsenal-Torwart Petr Cech: "Das ist unglücklich für ihn, aber wir werden alles tun, damit er sich gut fühlt, gut trainiert und mit Selbstvertrauen in die Saison geht, weil er einer der Schlüsselspieler ist."