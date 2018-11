Nach Dreifach-Beinbruch: Rabat kehrt auf MotoGP-Maschine zurück

Madrid (SID) - Der frühere Motorrad-Weltmeister Tito Rabat kehrt weniger als drei Monate nach einem dreifachen Beinbruch auf seine MotoGP-Maschine zurück. Der Spanier wird direkt im Anschluss an das Finale der WM-Saison (18. November) in Valencia Testfahrten absolvieren. Das gab das Team Reale Avintia Racing am Donnerstag bekannt.

Tito Rabat steht nach seiner Verletzung vor dem Comeback © SID

Rabat (29) hatte sich Ende August im freien Training zum Großen Preis von Großbritannien in Silverstone einen Oberschenkel-, Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Der Ducati-Pilot war nach einem Sturz im Kiesbett gelandet und von der Honda eines ebenfalls zu Fall gekommenen Kontrahenten getroffen worden.

Der Moto2-Champion von 2014 hat schon einige Runden auf verschiedenen Rennstrecken hinter sich gebracht. Rabat war mit einer Ducati Panigale V4 unterwegs, einer Trainingsmaschine. "Ich habe mehr als zwei Monate hart gearbeitet, meinem Bein geht es jeden Tag besser", sagte Rabat: "Aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent." Deshalb mache ein Start beim letzten WM-Lauf keinen Sinn.