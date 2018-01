Nach EM-Aus: Bohmann fordert schonungslose Aufarbeitung

Köln (SID) - Frank Bohmann hat die Verantwortlichen des Deutschen Handballbundes (DHB) nach der ernüchternden EM in Kroatien zu einer schonungslosen Aufarbeitung aufgefordert. "Die Verantwortlichen müssen in sich gehen und schauen, woran es gelegen hat", sagte der Geschäftsführer der Handball Bundesliga (HBL) dem SID. Man müsse die richtigen Schlüsse ziehen und daraus lernen, so Bohmann.

Bohmann nimmt Bundestrainer Prokop (Foto) in Schutz © SID

Bundestrainer Christian Prokop nahm er derweil in Schutz. "Es war für ihn sein erstes großes Turnier. Da muss man ihm zugestehen, dass er noch ein bisschen lernen muss. Die gegnerischen Trainer waren meist viel erfahrener", sagte Bohmann.

Der HBL-Geschäftsführer sieht in dem Hauptrunden-Aus keinen Imageschaden für den deutschen Handball. "Das ist kein Beinbruch. Schlimmer wäre es, wenn es so bei der Heim-WM laufen würde. Trotzdem muss man sich selber hinterfragen. Mit der Liga stehen wir da in der zweiten oder dritten Reihe. Wo wir helfen können, helfen wir aber gerne", sagte Bohmann.