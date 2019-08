Nach Einsturz in Alkmaar: Utrecht überprüft Stadionkonstruktion

Amsterdam (SID) - Nach dem Einsturz von Teilen der Dachkonstruktion des Fußballstadions in Alkmaar werden weitere Stadien in den Niederlanden auf ihre Sicherheit überprüft. Die Gemeinde Utrecht gab eine Untersuchung der Baukonstruktion des Stadions Galgenwaard in Auftrag.

Teile des Stadiondaches in Alkmaar waren eingestürzt © SID

Sowohl das Utrechter Stadion als auch die Arena in Alkmaar waren im gleichen Zeitraum vor 14 Jahren von dem Bauunternehmen Midreth erbaut worden. Sie wurden auch vom gleichen Architekten entworfen. Nach einer Insolvenz vor einigen Jahren besteht das Bauunternehmen nicht mehr.

Ehrendivisionär NAC Breda lässt in seinem Stadion ebenfalls die Stahlkonstruktion des Tribünendaches auf ihre Tragfähigkeit untersuchen. Diese Inspektion war seit längerer Zeit geplant, erhält jetzt aber eine besondere Aufmerksamkeit. NAC will an der Dachkonstruktion zwei Riesenbildschirme befestigen.