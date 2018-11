Nach Entlassung von Härtel: Magdeburg präsentiert am Mittwoch neuen Trainer

Magdeburg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg wird bereits am Mittwoch seinen neuen Trainer präsentieren. Das kündigte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik am Dienstag auf einer Pressekonferenz an.

Nach vier Niederlagen in Folge entließ Magdeburg Härtel © SID

Einen Tag zuvor hatte der auf einen Abstiegsplatz abgerutschte Aufsteiger Trainer Jens Härtel entlassen, der sich am Mittwochvormittag gemeinsam mit dem ebenfalls freigestellten Co-Trainer Ronny Thielemann von der Mannschaft verabschieden wird. Das 2:3 am vergangenen Sonntag gegen Jahn Regensburg war für den Aufsteiger bereits die vierte Niederlage in Folge - mit nur neun Punkten aus 13 Spielen steht das Team auf Rang 17.

Nach Informationen der Bild sollen der ehemalige Dresdner Uwe Neuhaus sowie der frühere FCM-Profi Marco Kurth die besten Aussichten auf den Trainerjob beim Zweitliga-Neuling haben. Aber auch Jens Keller, Benno Möhlmann und Ismael Atalan sind angeblich in der Verlosung.