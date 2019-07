Nach Etappensieg: Einbruch beim Kluge-Team Lotto-Soudal

Bagneres-de-Bigorre (SID) - Die Freude über den ersten Etappensieg bei der 106. Tour de France ist bei Roger Kluge und dem belgischen Radsport-Profiteam Lotto-Soudal am Mittwochabend getrübt worden. Wenige Stunden nach dem Sieg des Australiers Caleb Ewan auf der elften Etappe in Toulouse wurde die Equipe in einem Hotel in Blagnac Opfer eines Diebstahls. Geraubt wurden Computer und Videoausrüstung im Wert von rund 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.