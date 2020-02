Nach Europapokalsperre: City meistert Pflichtaufgabe West Ham

Köln (SID) - Offenbar unbeeindruckt von der jüngst ausgesprochenen Europapokalsperre für die nächsten beiden Spielzeiten hat der englische Fußballmeister Manchester City sein Nachholspiel in der Premier League gewonnen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich gegen Abstiegskandidat West Ham United 2:0 (1:0) durch und festigte damit den am Saisonende möglicherweise wertlosen zweiten Tabellenplatz.

2:0 gegen West Ham: Souveräner Auftritt von City © SID

Der Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool beträgt 22 Punkte, den Reds von Jürgen Klopp fehlen nur noch fünf Siege zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren. Der Spanier Rodri (30.) sowie der frühere Bundesligaprofi Kevin De Bruyne (62.) erzielten die Treffer. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan wurde in der Schlussphase eingewechselt, Leroy Sane stand nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder im Kader.

Am vergangenen Freitag hatte das unabhängige Finanzkontrollgremium CFCB der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ManCity wegen Verstößen gegen die Bestimmungen des Financial Fair Play für die kommenden zwei Spielzeiten aus dem Europapokal ausgeschlossen. Zudem wurde der Verein zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro verurteilt. Der Klub soll Sponsoreneinnahmen der arabischen Besitzer in der Bilanz überbewertet haben.

Der Klub kündigte bereits an, vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zu ziehen. Erst am Mittwoch hatte sich Geschäftsführer Ferran Soriano in den Klubmedien über das Urteil des CFCB beschwert. Er hoffe, dass der Einspruch vor dem CAS bis Sommer verhandelt sei. Unmittelbar vor dem Spiel gegen West Ham sagte Guardiola dem Klub "100 Prozent" Unterstützung zu.