Nach Fan-Zoff: Xhaka als Arsenal-Kapitän abgesetzt

London (SID) - Der ehemalige Gladbacher Bundesliga-Profi Granit Xhaka ist nach seinem Disput mit Fans des FC Arsenal als Kapitän des englischen Fußball-Erstligisten abgesetzt worden. Dies teilte Trainer Unai Emery am Dienstag mit. Als Nachfolger des Schweizer Nationalspielers wird künftig der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang bei den Gunners die Binde tragen. Zudem steht Xhaka für das Europa-League-Spiel am Donnerstag bei Vitoria Guimaraes nicht im Kader der Londoner.

Granit Xhaka ist nicht mehr Kapitän des FC Arsenal © SID

Xhaka war bei seiner Auswechslung im Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace Ende Oktober von den eigenen Fans ausgebuht und ausgepfiffen worden - der 27-Jährige stachelte das Publikum daraufhin mit provozierenden Gesten an, schmiss sein Trikot auf den Boden und stürmte in die Kabine.

Als Grund für seine Reaktion gab Xhaka später an, dass er und seine Familie in den sozialen Medien häufig beschimpft und bedroht wurden. Schon für das Punktspiel am vergangenen Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers hatte Emery den Mittelfeldspieler aus dem Kader gestrichen.