Nach Gehirn-OP: Liverpool sorgt sich um Ex-Profi Matteo

Liverpool (SID) - Champions-League-Sieger FC Liverpool sorgt sich um seinen früheren Profi Dominic Matteo. Der 45-Jährige hat sich bereits am Montag einen Gehirntumor entfernen lassen und wird derzeit in einem Krankenhaus in Leeds behandelt, nachdem er die Intensivstation verlassen konnte.

Gehirn-OP bei Ex-Liverpool-Profi Matteo © SID

"Die Gedanken aller im Klub sind bei Dom, seiner Familie und Freunden, und wir werden ihnen in dieser schwierigen Zeit unsere Unterstützung anbieten", teilte der Tabellenführer der englischen Fußball-Premier-League mit.

Der ehemalige Verteidiger hat für den Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp 155 Spiele bestritten und regelmäßig als Experte und Kommentator für das Vereins-TV gearbeitet.