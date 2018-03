Nach Giftanschlag: Keine Regierungsvertreter oder Royals zur Fußball-WM

London (SID) - Die diplomatischen Vergeltungsmaßnahmen Großbritanniens als Reaktion auf den Giftanschlag von Salisbury haben auch Auswirkungen auf die Fußball-WM (14. Juni bis 15. Juli) in Russland. Wie Premierministerin Theresa May am Mittwoch mitteilte, sollen weder Regierungsmitglieder noch Vertreter des Königshauses zur Endrunde reisen.

May: Keine Regierungspolitiker und Royals nach Russland © SID

Für May ist klar, dass Russland den Anschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal zu verantworten hat. Der 66-jährige Russe Skripal und seine Tochter Julia waren am Sonntag bewusstlos auf einer Parkbank vor einem Einkaufszentrum im südenglischen Salisbury aufgefunden worden.