Nach HSV-Spekulationen: Boldt ist auf Bayer fokussiert

Leverkusen (SID) - Manager Jonas Boldt fokussiert sich trotz der Spekulationen um ein Interesse des Hamburger SV an seiner Person auf seine Arbeit beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. "Ich habe davon gelesen. Mehr ist da nicht. Ich bin hier in Leverkusen. Ich habe mich letzte Woche auch wieder sehr intensiv mit der Zukunftsplanung von Leverkusen beschäftigt", sagte Boldt am Samstag bei Sky.

Jonas Boldt konzentriert sich auf seine Arbeit bei Bayer © SID

Natürlich sei der HSV ein spannender Verein, "aber ich bin hier in Leverkusen sehr glücklich. Von daher gibt es eigentlich keine weitere Diskussion", so der 36-Jährige. Bayer-Sportchef Rudi Völler (57) hatte zuvor der Bild gesagt: "Jonas bleibt bei uns. Er hat als Praktikant bei uns angefangen, kennt hier jeden Stein. Ihm gehört bei Bayer 04 die Zukunft, und das weiß er auch."