Nach Halbfinal-Einzug: Bayern-Quartett ohne schwere Verletzung

München (SID) - Bayern München muss nach dem hart erkämpften Halbfinal-Einzug in der Champions League keinen längeren Ausfall eines weiteren Profis befürchten. Das nach dem 0:0 gegen den FC Sevilla angeschlagene Quartett mit James, Robert Lewandowski, Javi Martinez und Rafinha hat sich nicht schwerer verletzt. Das ergaben Untersuchungen am Donnerstag.

Allerdings: Ob einer der vier genannten Spieler am Samstag (18.30 Uhr/Sky Sport News HD) in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zum Einsatz kommen kann, wird Trainer Jupp Heynckes erst nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden.

James hatte sich in der ersten Halbzeit eine Oberschenkelprellung zugezogen, Lewandowski eine Prellung des Jochbeins inklusive Bluterguss. Der Stürmer verließ das Stadion mit einem dicken Pflaster unter dem linken Auge.

Martinez, der in der Nachspielzeit von Sevillas Joaquin Correa rüde gefoult worden war, zog sich eine Knieprellung zu. Der Flügelstürmer sah für diese "Entgleisung" (Heynckes) die Rote Karte. Rafinha erlitt bei einer Rettungstat eine Prellung der linken Schulter.

Heynckes rechnet in den kommenden Tagen mit der Rückkehr von Arturo Vidal (Knie) und David Alaba (Rücken), die am Mittwochabend beim Viertelfinal-Rückspiel gefehlt hatten. Vidal absolvierte am Donnerstag ein individuelles Programm auf dem Platz. Manuel Neuer und Kingsley Coman fallen noch länger aus.