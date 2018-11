Nach Hand-OP: Neureuther zurück im Schneetraining

München (SID) - Gut eine Woche nach seinem Mittelhandbruch steigt Ski-Rennläufer Felix Neureuther wieder ins Schneetraining ein. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, sei der Heilungsprozess nach der Operation, bei der dem 34-Jährigen am vergangenen Sonntag in München zwei Schrauben eingesetzt worden waren, positiv verlaufen.

Felix Neureuther steigt wieder ins Schneetraining ein © SID

"In den nächsten Tagen wird eine Schutzschiene angepasst, und ich kann dann testen, wie das Skifahren damit im Training funktioniert", sagte Neureuther: "Erst danach lässt sich abschätzen, wann ich wieder Rennen fahren kann. Ich arbeite mit Hochdruck daran, aber ein Start in Beaver Creek kommt wahrscheinlich noch zu früh."

Im US-Bundesstaat Colorado steht am 2. Dezember ein Riesenslalom an, der nächste Slalom wird eine Woche später in Val d'Isere (Frankreich) ausgetragen. Neureuther hatte sich die Verletzung vor dem ersten Saison-Slalom beim Training im finnischen Levi zugezogen.