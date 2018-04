Nach Hinspiel-Niederlage: Bayern beschwören "Wunder von Madrid"

München (SID) - Bayern München beschwört nach dem unglücklichen 1:2 (1:1) im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den Titelverteidiger das "Wunder von Madrid". "Wir werden in Madrid noch einmal alles versuchen, um das Ergebnis zu korrigieren. Das ist auch unsere Pflicht", sagte Trainer Jupp Heynckes über das Rückspiel am Dienstag (1. Mai) bei Real: "Am Schluss wird abgerechnet."

Bayern-Coach Jupp Heynckes bleibt kämpferisch © SID

Die Begegnung in München habe wie Reals 1:3-Heimpleite im Viertelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin gezeigt, "dass Real Madrid verwundbar ist in der Defensive. Daraus können wir Hoffnungen schöpfen", ergänzte Heynckes. Er habe im Laufe seiner langen Trainerkarriere gelernt, "dass man sich nie aufgeben darf. Wir haben in Madrid nichts zu verlieren, können dort befreit aufspielen."

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic meinte: "Wir geben nicht auf, fahren nach Madrid und werden alles versuchen." Torschütze Joshua Kimmich ergänzte: "Sie sind leicht favorisiert, aber wir werden alles reinhauen."

Madrid fühlt sich auf dem Weg ins Finale am 26. Mai in Kiew keinesfalls sicher. "Wir werden auch im Rückspiel leiden müssen, die Bayern können das auch im Bernabeu noch wettmachen", sagte Trainer Zinedine Zidane. Kapitän Sergio Ramos pflichtete bei: "Wir haben noch nichts erreicht."