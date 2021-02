Nach Kampf gegen Corona: MotoGP-Teamchef Gresini gestorben

Köln (SID) - Der zweimalige Motorrad-Weltmeister und MotoGP-Teamchef Fausto Gresini ist tot. Der Italiener starb am Dienstag nach wochenlangem Kampf gegen eine Corona-Erkrankung im Alter von 60 Jahren in einem Krankenhaus in Bologna. Das gab der Gresini-Rennstall bekannt.

Fausto Gresini ist im Alter von 60 Jahren verstorben © SID

Gresini war am 27. Dezember nach einem positiven Coronatest in ein Krankenhaus in seiner Heimatstadt Imola eingeliefert worden. Drei Tage später erfolgte die Verlegung nach Bologna, wo Gresini ins Koma versetzt wurde. Nach Fortschritten erlitt Gresini zuletzt einen Rückschlag, in der vergangenen Woche bezeichneten die Ärzte seinen Zustand als "kritisch". Nun verlor Gresini, der an ein Beatmungsgerät angeschlossen war, seinen Kampf gegen das Virus.

Der 21-malige Grand-Prix-Sieger Gresini wurde 1985 und 1987 Weltmeister in der 125er-Klasse. In der MotoGP stand er an der Spitze des Aprilia-Teams. Auch in der Moto2 und der Moto3 ist Gresini Racing aktiv.