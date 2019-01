Nach Kane-Verletzung: Auch Alli fehlt Tottenham gegen Dortmund

London (SID) - Der englische Fußball-Topklub Tottenham Hotspur muss in beiden Champions-League-Duellen mit Borussia Dortmund neben Stürmerstar Harry Kane auch auf den englischen Nationalspieler Dele Alli verzichten. Wie die Spurs am Dienstag mitteilten, zog sich der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler beim 2:1-Sieg in Fulham eine Oberschenkelverletzung zu und wird ebenso wie Kane erst Anfang März das Training wieder aufnehmen können.

Champions League: Kane und Alli fallen gegen den BVB aus © SID

Kane hatte sich Mitte Januar eine nicht näher benannte Verletzung in den Bändern seines linken Knöchels zugezogen. Tottenham empfängt den BVB zum Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse am 13. Februar im Wembley-Stadion, am 5. März steigt das Rückspiel in Dortmund.