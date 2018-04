Nach Karriereende im Fünfkampf: Schöneborn 17. bei Fecht-DM

Leipzig (SID) - Olympiasiegerin Lena Schöneborn hat gut eineinhalb Wochen nach ihrem Rücktritt vom Modernen Fünfkampf an den deutschen Meisterschaften im Degenfechten teilgenommen. Die 32 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von Peking 2008 belegte am Samstag in Leipzig den 17. Platz, der Titel ging zum vierten Mal an Beate Christmann (Tauberbischofsheim). Bei den Herren setzte sich erstmals Niklas Multerer (Heidenheim) durch.

Lena Schöneborn wird 17. bei der Degenfecht-DM © SID

Im Säbelfechten verteidigte Anna Limbach in Künzelsau ihren Titel erfolgreich. Für die 28-Jährige war es der vierte Erfolg. Auch Benedikt Wagner (beide Dormagen) schaffte die Titelverteidigung und triumphierte zum dritten Mal.