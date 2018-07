Nach Kittel: Auch Greipel und Zabel aus der Tour ausgestiegen

L'Alpe d'Huez (SID) - Schwarze Stunden für die deutschen Radprofis bei der Tour de France: Einen Tag nach dem Aus von Marcel Kittel ist die Frankreich-Rundfahrt auch für Sprint-Routinier Andre Greipel (Rostock/Lotto-Soudal) und Rick Zabel (Unna/Katusha-Alpecin) beendet.

Auch André Greipel steigt bei der Tour de France aus © SID

Beide lagen bereits zur Hälfte der letzten Alpen-Etappe nach L'Alpe d'Huez so weit zurück, dass sie in den Besenwagen stiegen und die Tour damit verließen. Auch der zweimalige Etappensieger Dylan Groenewegen (Niederlande/LottoNL-Jumbo) stieg aus.

Kittel (Arnstadt/Katusha-Alpecin) war bereits am Mittwoch wie Ex-Weltmeister Mark Cavendish (Großbritannien/Dimension Data) wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen worden. Damit sind vor dem nächsten erwarteten Massenspurt am Freitag in Valence nur noch wenige Topsprinter in der Tour vertreten, darunter die zweimaligen Etappensieger Fernando Gaviria (Kolumbien/Quick-Step Floors) und Peter Sagan (Slowakei/Bora-hansgrohe).