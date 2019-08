Nach Kniescheibenbruch: Kein Comeback von del Potro bei US Open

Köln (SID) - Für den früheren US-Open-Sieger Juan Martin del Potro kommt nach seinem Bruch der rechten Kniescheibe im Juni ein Start beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York (26. August bis 8. September) zu früh. Der Argentinier sagte seine Teilnahme in Flushing Meadows ab, wie die Veranstalter vom amerikanischen Tennisverband USTA am Dienstag mitteilten. Grund sei die "andauernde Genesung" des 30-Jährigen, für den Denis Kudla (USA) ins Hauptfeld rückte.

Fällt erneut lange verletzt aus: Juan Martin del Potro © SID

Del Potro hatte sich den Kniescheibenbruch beim Turnier im Londoner Queen's Club zugezogen. Bereits im Oktober hatte er beim Turnier in Shanghai die gleiche Verletzung erlitten und danach mit Ausnahme eines Kurz-Comebacks in Delray Beach im Februar mehr als ein halbes Jahr pausieren müssen.