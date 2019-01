Nach Knieverletzung: Vonn gibt Comeback in St. Anton

St. Anton am Arlberg (SID) - Ski-Olympiasiegerin Lindsey Vonn wird am Wochenende bei den Speedrennen in St. Anton/Österreich in den Weltcup-Zirkus zurückkehren. Das gab die 34-jährige US-Amerikanerin, die zum Saisonende ihre Karriere beenden wird, auf Instagram bekannt. Vonn hatte den Start der WM-Saison wegen einer erneuten Knieverletzung verpasst.

Steigt am Wochenende in den Weltcup ein: Lindsey Vonn © SID

"Es waren harte sechs Wochen, aber ich stehe wieder auf Ski", schrieb Vonn zu einem Video: "Ich bin aufgeregt, wieder an den Start zurückzukehren. Ich bin noch nicht fertig."

Bis zur WM im schwedischen Are (5. bis 17. Januar) stehen nach dem Weltcup in St. Anton in Cortina d'Ampezzo (Italien) und Garmisch-Partenkirchen noch zwei weitere Wochenenden mit je einer Abfahrt und einem Super-G an.

Vonn will in diesem Jahr den Siegrekord von Ingemar Stenmark brechen. Vonn steht bei 82 Weltcupsiegen, der Schwede brachte es in seiner Karriere in den 1970er und 80er-Jahren auf 86 Erfolge.