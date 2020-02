Nach Kollaps auf der Bank: NHL-Spieler Bouwmeester bekommt Defibrillator

Köln (SID) - Eishockeyprofi Jay Bouwmeester ist nach seinem Zusammenbruch erfolgreich am Herzen operiert worden. Dem 36 Jahre alten Verteidiger des NHL-Klubs St. Louis Blues wurde am Freitag ein Defibrillator eingesetzt, um den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen.

Nach Herz-OP: Jay Bouwmeester auf dem Weg der Besserung © SID

Bouwmeester war in der Nacht zu Mittwoch im Spiel des Stanley-Cup-Siegers bei den Anaheim Ducks im ersten Drittel auf der Bank mit Herz-Kreislauf-Problemen kollabiert. Sein Zustand konnte mit Hilfe der medizinischen Betreuer aber schnell stabilisiert werden. Nach zahlreichen Untersuchungen in einem Krankenhaus in Anaheim musste sich der Kanadier nun doch einer Operation unterziehen.

Die Partie war nach Bouwmeesters Zusammenbruch abgebrochen worden. Die NHL erklärte in einer Stellungnahme, "in der nahen Zukunft" entscheiden zu wollen, wann die in der 13. Minute beendete Partie zu Ende gespielt werde.