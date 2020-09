Nach Kontakt zu Tour-Boss Prudhomme: Castex negativ getestet

Poitiers (SID) - Der Tour de France bleibt nach der ersten Corona-Testreihe am Montag ein kleines Politikum erspart. Frankreichs Premierminister Jean Castex, der die erste Pyrenäen-Etappe am vergangenen Samstag im Auto mit dem positiv getesteten Tour-Chef Christian Prudhomme verfolgte, hat sich nicht mit COVID19 angesteckt. Castex wird aus Sicherheitsgründen dennoch für sieben Tage in Quarantäne verbleiben und seine Termine in Videokonferenzen wahrnehmen.

Jean Castex (l.) mit Tour-Direktor Prudhomme (r.) © SID

Tour-Direktor Prudhomme muss sich indes für mindestens eine Woche von der Frankreich-Rundfahrt zurückziehen. Sämtliche Fahrer waren dagegen negativ getestet worden und traten am Dienstag zur zehnten Etappe an.