Nach Logistik-Chaos: Bogenschützinnen spielen im Team um Bronze

Minsk (SID) - Die deutschen Bogenschützinnen kämpfen im Teamwettbewerb bei den Europaspielen in Minsk um die Bronzemedaille. Die Mannschaft des Deutschen Schützenbundes (DSB), bestehend aus Fahnenträgerin Lisa Unruh, Michelle Kroppen und Elena Richter, verlor das hochklassige Halbfinale gegen Gastgeber Weißrussland 1:5 und trifft im Spiel um Platz drei (13.00 Uhr MESZ) auf Dänemark.

Lisa Unruh und Co. erfüllten ihre Pflicht © SID

Im Viertelfinale hatte sich das DSB-Team unbeeindruckt von den Logistik-Problemen des Vortags mit 6:0 gegen Italien durchgesetzt.

Das Trio um Unruh, die weniger als zwölf Stunden vor dem Wettkampfstart das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier in das Dinamo-Stadion geführt hatte, hatte erst am Freitag seine vertrauten Bögen erhalten. Auf dem Hinflug am Mittwoch waren sämtliche Waffen der deutschen Bogenschützen sowie weiteres Gepäck auf deutschem Boden geblieben. Die Qualifikation für die Einzelwettbewerbe mussten die DSB-Athleten daher mit Leihwaffen absolvieren.